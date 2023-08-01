Путин поприветствовал участников форума "Экосистема"

Президент России отметил, что влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и рачительным

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и бережливым, считает президент России Владимир Путин.

"Убежден, что влияние человека на окружающую среду должно быть разумным и рачительным", - говорится в приветственной телеграмме главы государства, которую зачитал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на открытии форума "Экосистема".

Путин напомнил, что итогом первого форума стало создание всероссийского экологического общественного движения "Экосистема", "которое объединило как специалистов в области охраны окружающей среды, так и энергичных, неравнодушных людей из регионов страны". "Тех, кто по зову сердца готов трудиться во имя сохранения нашего природного богатства", - подчеркнул глава государства.

Президент РФ отметил, что в ходе нынешнего форума представители экологических организаций, волонтеры, студенты и молодые ученые продолжат открытую дискуссию по кругу проблем экологической повестки, а также встретятся с авторитетными экспертами и активистами. Как отметил Путин, участники смогут обменяться опытом и лучшими практиками и предложить свои проекты в сфере экологической безопасности, развития заповедных территорий и туризма. "И, конечно, вас ждет знакомство с уникальными достопримечательностями Камчатского края", - указал он.

Путин отметил, что в ходе форума пройдет слет юных натуралистов и будет организовано "Движение юннатов". "А это значит, что традиции сбережения родной природы, заботы о совершенствовании экологической ситуации в России обязательно будут продолжены", - подчеркнул глава государства.