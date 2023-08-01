В Мурманской области прошел сильнейший с 2007 года для 1 августа ливень

В Кандалакше выпал 31 мм осадков

МУРМАНСК, 1 августа. /ТАСС/. Обильные дожди прошли ночью и утром в Мурманской области. В городе Кандалакше на юге региона обновлен рекорд 2007 года по максимальному количеству осадков, сообщили в Мурманском гидрометцентре.

"В Кандалакше за ночь 1 августа 2023 года выпал 31 мм осадков. Максимальное количество осадков наблюдалось 1 августа 2007 года и составляло 28,6 мм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сильный дождь ночью и утром наблюдался по всей Мурманской области, в отдельных районах отмечались грозы. На 10:00 мск в Мурманске выпало 30 мм дождя. За весь период наблюдений абсолютный максимум суточного количества осадков в Мурманске наблюдался 1 августа 1977 года и составлял 56,5 мм.

"Днем 1 августа интенсивные осадки сохранятся на северо-западе Мурманской области и в Мурманске. 2-3 августа в регионе ожидаются местами кратковременные дожди, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла", - заключили синоптики.