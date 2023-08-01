Матвиенко отметила важность развития уникальной заповедной системы России

Председатель Совета Федерации отметила, что развитие экотуризма придаст импульс экономическому росту Камчатского края

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Развитие уникальной заповедной системы и создание сплоченной команды эковолонтеров находятся в числе масштабных задач, стоящих перед Россией. Об этом говорится в обращении председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко к участникам и гостям всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край".

"На площадке форума запланирована работа более 23 постоянных молодежных клубов, объединенных по темам "Заповедные дела", "Экология и общество", "Природные компоненты" и "Экологическая наука". Обстоятельная дискуссия, обмен опытом и защита востребованных проектов приближает нас к решению масштабных задач. В их числе развитие уникальной заповедной системы России, создание сплоченной команды эковолонтеров разных возрастов и, безусловно, воспитание экологической культуры в семье и молодежной среде", - говорится в обращении спикера СФ, озвученном ее первым заместителем Андреем Яцкиным на открытии форума, который проходит на Камчатке.

Матвиенко отметила, что развитие экотуризма придаст импульс экономическому росту Камчатского края, а строительство комфортной и доступной туристической инфраструктуры позволит создать до 10 тыс. рабочих мест и увеличить туристический поток.

"Личное участие каждого в экологических акциях, просветительской и научно-исследовательской деятельности, новые идеи и предложения участников форума станут важным вкладом в работу Совета Федерации по экологической повестке дня", - отметила Матвиенко.