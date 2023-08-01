Свердловские техникумы и колледжи передадут в ведение отраслевых министерств

Первые 15 ссузов передадут в 2024 году, сообщил губернатор Евгений Куйвашев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Учреждения среднего профессионального образования Свердловской области в течение четырех лет будут переданы из ведения регионального минобразования отраслевым министерствам. Первые 15 из почти 90 техникумов и колледжей передадут в 2024 году, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

"Со следующего бюджетного года мы делаем реформу среднего специального образования. Первые 15 колледжей уйдут по отраслевому принципу, то есть уйдут из министерства образования. <…> Министерства энергетики и ЖКХ, промышленности, сельского хозяйства знают реальное положение дел в своей отрасли. <...> Они с промышленниками, отраслевыми союзами, предприятиями будут формировать целевой заказ, обновлять лаборатории, мастерские, оснащать центры специальной подготовки для того, чтобы целевым образом формировать назначение того или иного выпускника", - сообщил Куйвашев на заседании регионального Заксобрания.

Он добавил, что реформа улучшит качество образования и повысит престиж рабочих профессий. Распределить все учреждения среднего профессионального образования по отраслевым министерствам планируется в течение трех-четырех лет.

Дефицит кадров в промышленности Свердловской области составляет не менее 15 тыс. человек. В ведении региона сейчас находятся 88 учреждений техникумов и колледжей, следует из информации на сайте областного минобразования.

В апреле президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета предложил обсудить перевод колледжей в подчинение ведомств и министерств. Глава государства отметил наличие в регионах хороших практик взаимодействия по этому направлению властей субъектов с профильными госструктурами.