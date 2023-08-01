США ужесточили условия безвизового въезда граждан Венгрии

По данным посольства США в Будапеште, такое решение связано с тем, что в последние годы венгерские паспорта выдали большому числу граждан Украины и других соседних стран

БУДАПЕШТ, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты ужесточили для граждан Венгрии условия безвизового въезда на свою территорию, сократив срок действия соответствующего электронного разрешения с двух лет до одного года и сделав его одноразовым. Как сообщило посольство США в Будапеште, такое решение принято по соображениям безопасности и связано с тем, что в последние годы венгерские паспорта были выданы большому числу граждан Украины и других соседних стран.

"В период с 2011 по 2020 год правительство Венгрии в рамках упрощенной процедуры натурализации предоставило венгерское гражданство почти 1 млн человек, не приняв адекватных мер безопасности для проверки их личности", - говорится в пояснении, размещенном на сайте американского посольства. В связи с этим власти США с 1 августа изменили "процедуры использования Программы безвизового въезда (VWP) для всех владельцев венгерских паспортов". Эта программа разрешает гражданам 40 стран, в том числе членов Евросоюза, приезжать в США без визы на срок до 90 дней в деловых или туристических целях.

"Сегодня мы уведомили правительство Венгрии о том, что срок действия электронного разрешения на въезд (ESTA) для владельцев венгерских паспортов сокращается с двух лет до одного года. Кроме того, срок действия ESTA для владельцев венгерских паспортов будет ограничен однократным использованием", - уточнило дипломатическое представительство США.

Оно сообщило, что ограничения вступают в силу немедленно и будут действовать до тех пор, пока правительство Венгрии не устранит основания, вызывающие обеспокоенность американских властей. Новые правила будут применяться к тем, кто подаст электронную заявку на безвизовый въезд в Соединенные Штаты с 1 августа.

Правительство Венгрии подтверждало, что за последние годы предоставило гражданство более чем миллиону человек из числа этнических венгров, проживающих в соседних странах, в том числе в Румынии, Словакии, Сербии, а также в Закарпатской области Украины.