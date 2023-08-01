Ирина Мирошниченко находится в реанимации

В Telegram-канале "112" ранее написали, что народную артистку РСФСР ввели в медикаментозную кому и врачи поддерживают ее жизнь через ИВЛ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко находится в отделении реанимации в инфекционной клинической больнице (ИКБ) №1. Подробностей о ее состоянии нет, сообщил ТАСС ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

О госпитализации 81-летней актрисы стало известно в конце июля. По сообщениям некоторых СМИ, Мирошниченко обратилась к медикам из-за плохого самочувствия на фоне гриппа. Также ранее в Telegram-канале "112" написали, что Мирошниченко ввели в медикаментозную кому и врачи поддерживают ее жизнь через ИВЛ, а состояние оценивается как крайне тяжелое.

"Она в реанимации, первая инфекционная больница", - сказал собеседник агентства, отметив, что очень волнуется за нее. О том, как врачи оценивают состояние Мирошниченко, Золотовицкому неизвестно.

Мирошниченко в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького. После разделения труппы театра в 1987 году осталась в коллективе под руководством Олега Ефремова (ныне Московский художественный театр им. А. П. Чехова).

Исполняла роли в спектаклях "Тяжкое обвинение" по пьесе Льва Шейнина, "Валентин и Валентина", "Эшелон" и "Старый Новый год" по произведениям Михаила Рощина, "Три сестры", "Чайка", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня" по пьесам Антона Чехова, "Варвары" по произведению Максима Горького, "Татуированная роза" по пьесе Теннесси Уильямса, "Обратная связь" по произведению Александра Гельмана и многих других.