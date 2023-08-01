Прокуратура проверит рэпера Лигалайза на дискредитацию ВС РФ

В правоохранительных органах сообщили, что также будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Столичная прокуратура начала проверку российского рэп-исполнителя и музыкального продюсера Лигалайза (настоящее имя Андрей Меньшиков) на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Андрея Владимировича Меньшикова на наличие оснований привлечения его к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ). Также компетентными органами будет рассмотрен вопрос о признании музыканта иноагентом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, надзорное ведомство Москвы проверит клип к треку Лигалайза "Мир!! Вашему!! Дому!!" по статье о производстве и распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП). Проверка продлится ориентировочно до конца августа, в случае необходимости будет продлена.

Ранее глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обращался в Генпрокуратуру, указывая, что в июле в интервью журналисту Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) музыкант сказал, что осуждает политику властей в отношении СВО, открыто назвал спецоперацию "войной", сравнил РФ с Германией времен становления Третьего рейха. Бородин подчеркивал, что на канале Дудя интервью рэпера посмотрели 1,1 млн подписчиков, поэтому его высказывания являются публичными и дают основания для привлечения к административной ответственности. Бородин считает, что клип Лигалайза "Мир!! Вашему!! Дому!!" дискредитирует президента, правительство и Вооруженные силы РФ, изображая солдат российской армии орками, а руководство страны вампирами и прочей нечистью, он содержит признаки экстремизма.

Официальным комментарием Лигалайза и прокуратуры ТАСС пока не располагает.