1 августа, 10:20

Оверчук и глава МИД Туркмении обсудили сотрудничество в сфере образования и культуры

Стороны провели телефонный разговор

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук и министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов обсудили по телефону сотрудничество двух стран в сферах среднего и высшего образования и культуры. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

"Сопредседатели межправительственной российско-туркменской комиссии по экономическому сотрудничеству рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в областях среднего и высшего образования и культуры", - говорится в сообщении. 

Теги:
ТуркменияРоссияОверчук, Алексей Логвинович
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