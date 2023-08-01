Более 90% опрошенных россиян редко посещают или почти не ходят в кинотеатры

По данным исследовательского холдинга "Ромир", на регулярной основе в кино ходят только 7% респондентов

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Свыше 90% россиян редко посещают кинотеатры или вовсе не ходят туда. При этом на регулярной основе в кино ходят только 7% респондентов, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир".

"92% россиян редко посещают кинотеатры либо не делают этого вовсе. Из них 38% респондентов посещают кинотеатры один-два раза в год, 35% - реже этого, а 19% вообще не посещают кинотеатры", - указано в материалах исследования.

Регулярно - один-два раза в месяц - кинотеатры посещают 7% опрошенных. Только 1% респондентов ходит в кино один-два раза в неделю, о более частых посещениях - три-пять раз в неделю - не сообщил ни один из опрошенных.

По данным исследования, чем моложе зритель, тем чаще он ходит в кино. Большая часть тех, кто никогда не посещает кинотеатры, это люди старше 60 лет.

Опрос проводился на базе "Единой панели данных" "Ромир" (Romir Consumer Scan Panel), в нем приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет. Период проведения опроса не указан.