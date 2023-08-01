В Пскове в течение трех лет планируют отреставрировать Троицкий собор

К работам приступят в августе 2023 года

ТАСС, 1 августа. Реставрация Свято-Троицкого кафедрального собора Псковского кремля начнется в августе 2023 года и продлится в течение трех лет. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)".

"В августе 2023 года начинаются работы по реставрации Троицкого собора Псковского кремля. Реставрация продолжится 3 - 3,5 года. Работы будут разделены на несколько этапов: археологическое дообследование фундаментов, реставрация подвалов, проведение наружных и внутренних инженерных сетей, работы по фасадам, кровле и куполам, реставрация интерьеров", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, один из первых этапов предпроектных исследований был проведен в 2021 году, когда археологи изучали материал трех шурфов. При изготовлении научно-проектной документации потребовались материалы по устройству всего периметра фундаментов внутри и снаружи памятника архитектуры.

"Большая работа ждет реставраторов в нижнем храме и усыпальнице. Там под склепами обнаружены большие провалы грунта. Это результат того, что реставрация собора не проводилась десятилетия", - добавили в пресс-службе.

Свято-Троицкий кафедральный собор располагается в центре Псковского кремля. Сегодняшнее, четвертое по счету, здание собора было построено в конце XVII века на месте, где стояли предыдущие три храма. Первое здание Троицкого собора было построено в X веке по распоряжению княгини Ольги. Храм был деревянным и простоял до первой половины XII века, он был уничтожен пожаром. Летом 2019 года митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) сообщил, что специалисты выявили разлом грунта под собором.