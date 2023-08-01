В библиотеках юго-востока Москвы будут собирать корм для бездомных животных

Принять участие в акции проекта #НАКОРМИ могут все желающие

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Корм для бездомных животных будут собирать в библиотеках на юго-востоке Москвы в рамках благотворительной акции проекта #НАКОРМИ вместе с фондом защиты городских животных. Об этом сообщает префектура Юго-Восточного административного округа столицы со ссылкой на пресс-службу объединения культурных центров округа.

Здесь отметили, что фондом опекается свыше 12 тыс. кошек и 4,5 тыс. собак. "Помощь бездомным животным является одним из направлений волонтерской работы центров округа, прошлым летом участники акции собрали для подопечных фонда более 200 кг корма, а сейчас передали волонтерам очередную партию еды для уличных собак и кошек", - заметили в префектуре.

Принять участие в акции могут все желающие. "Приносить можно сухой или влажный корм любого производителя, принимаются также герметично заклеенные скотчем упаковки сухого корма, от которого отказались домашние питомцы", - пояснили в префектуре.