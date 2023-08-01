Под Псковом на молодежную Вахту Памяти собрались школьники из РФ и Белоруссии

Одновременно с этим стартовала поисковая экспедиция к местам ожесточенных боев, которые проходили на территории Невельского района в годы Великой Отечественной войны

ПСКОВ, 1 августа. /ТАСС/. Международная молодежная Вахта Памяти "Невельский фронт 2023" открылась во вторник на территории Невельского района Псковской области. Участие в ее работе принимают подростки и опытные поисковики из разных регионов России, а также из Белоруссии. Одновременно с этим стартовала и поисковая экспедиция к местам ожесточенных боев, которые проходили в этих местах в годы Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС и.о. командира поискового отряда "Штурм" Сергей Колендо.

"Состоялось открытие международной молодежной Вахты Памяти "Невельский фронт 2023", организатором выступают наши коллеги - поисковый отряд "Гвоздика" из Невельского района. Поисковая экспедиция продлится 10 дней, участие в ней принимают 350 человек, в том числе подростки и школьники, из большинства регионов России - от Камчатки до Карелии. Есть поисковики и ребята из Саратовской области, Красноярска, а также из белорусских городов Бреста и Минска", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что поисковая экспедиция будет проведена вблизи озера Волоченец, расположенного на территории Невельского района, где в годы Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои. "Такие мероприятия крайне важны для патриотического воспитания подрастающего поколения. На протяжении всех дней экспедиции наша молодежь будет перенимать опыт у старшего поколения поисковиков, будет организовано обучение. Кроме того, эта Вахта Памяти приурочена к 80-летию освобождения Невельского района", - пояснил Колендо.

Невельский район в годы войны

Невельский район в годы войны находился в оккупации немецких войск, на территории муниципалитета действовало множество карательных отрядов. За годы оккупации здесь было сожжено 153 деревни. Жесткое сопротивление врагу оказывали партизанские отряды. В августе 1943 года в районе началась так называемая рельсовая война: партизаны регулярно выводили из строя железные дороги. В общей сложности от действий партизан в Невельском районе фашисты потеряли более 23 тыс. солдат и офицеров. Невельская операция Красной Армии в октябре 1943 года стала одной из самых скоротечных наступательных операций Великой Отечественной войны. Бои за освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков продолжались до 1944 года.