Объем незаконной рубки деревьев в России за I полугодие снизился на 36%

Лесная охрана выявила 4,3 тыс. случаев такой вырубки за этот период

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Лесная охрана выявила за первые полгода в России 4,3 тыс. случаев незаконной вырубки деревьев, объем рубки снизился на 36%. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Сокращение объема незаконной рубки, в первую очередь, связано с увеличением кратности патрулирования лесов. Специалисты лесной охраны ежедневно проверяют состояние лесов по созданным маршрутам, где чаще всего были отмечены нарушения лесного законодательства. Стоит отметить и усиление контроля за оборотом древесины", - сказал начальник управления федерального государственного лесного надзора Рослесхоза Алексей Абрамов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, за полгода возбуждено 2,3 тыс. уголовных дел, общий размер штрафов составил 4,4 млн рублей. При этом в первую пятерку по снижению объема незаконной рубки вошли Иркутская область (снижение на 46 тыс. куб. м), Амурская область (на 22,1 тыс.), Тюменская область (на 7,5 тыс.), Свердловская область (на 7 тыс.), Забайкальский край (на 5,3 тыс.).