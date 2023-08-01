В микрорайоне Финский откроют новую школу к 1 сентября

Образовательное учреждение возводится по нацпроекту

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Школу для жителей микрорайона Финский в Щелкове Московской области, где возведены новые многоквартирные дома, планируется открыть к 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Подмосковья.

"Этот микрорайон начал застраиваться с 2008-го, тут введено 11 домов, еще один сдадут к концу года. Сейчас в Финском живут 5,5 тыс. человек, однако своей школы здесь нет. Застройщик планировал построить ее только в 2025 году. Все это время детям приходилось ходить на учебу в соседние школы - это в 1-1,5 км от дома. К тому же они сильно переполнены. В апреле 2021-го во время рабочей поездки губернатора в Щелково инициативная группа из микрорайона Финский попросила Андрея Воробьева ускорить процесс строительства школы. Она была заложена в конце августа того же года одновременно с еще 25 новыми образовательными учреждениями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школа возводится по нацпроекту. Губернатор Андрей Воробьев 1 августа осмотрел ход финального этапа строительства, а также пообщался с учителями и родителями будущих учеников. "Мы к 1 сентября в Подмосковье открываем 23 школы по госпрограмме, а всего в этом году - порядка 30. В том числе эту долгожданную школу в микрорайоне Финский. Сейчас строители активно занимаются благоустройством, оснащением кабинетов оборудованием - все это требует заметного внимания. Еще 63 школы мы, как и в прошлом году, отремонтируем", - цитирует Воробьева пресс-служба.

Школа станет вторым корпусом СОШ № 17, который находится в 1 км от первого. Дети будут углубленно изучать математику, физику и информатику. В новом 4-этажном здании разместятся начальная школа, рассчитанная на 300 учащихся, а также основная и старшая - на 525 мест каждая. В образовательном учреждении будут специализированные классы и лаборатории, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 300 мест с эстрадой и артистическими помещениями, столовая, медицинский блок с кабинетом врача и процедурной.