Россияне в Буркина-Фасо не обращались к дипломатам за помощью

В посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре, представляющем также интересы Москвы в Буркина-Фасо, сообщили, что не располагают информацией о выстрелах или взрывах

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Граждане России в Буркина-Фасо не обращались за помощью на фоне информации о выстрелах, произошедших накануне в столице страны. Об этом ТАСС сообщили в посольстве РФ в Кот-д'Ивуаре, представляющем также интересы Москвы в Буркина-Фасо.

Накануне Agence France-Presse сообщало о звуках выстрелов неподалеку от авиабазы, расположенной в столице Буркина-Фасо Уагадугу. Отмечалось, что причина выстрелов неизвестна.

"Никто из российских граждан, проживающих в Буркина Фасо, в посольство за помощью в обеспечении безопасности не обращался" , - сообщили в российском диппредставительстве.

В посольстве также отметили, что не располагают информацией о выстрелах или взрывах.