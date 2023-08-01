В Чебоксарах пилотажная группа "Звезда" проведет уроки мужества для кадетов

В мероприятии примут участие около 200 детей

ЧЕБОКСАРЫ, 1 августа. /ТАСС/. Летчики из пилотажной группы "Звезда" организуют 19 августа в честь Дня города Чебоксары уроки мужества для кадетов. Об этом сообщила ТАСС начальник управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмила Маркова.

"19 августа для юных патриотов команда пилотажной группы проведет уроки мужества. <…> Будет порядка 200 детей", - сказала Маркова.

Она уточнила, что в мероприятии примут участие кадеты Чувашии. Кроме того, 20 августа в 12:00 мск на территории Чебоксарского залива и Красной площади запланировано авиашоу пилотажной группы "Звезда".

День города Чебоксары отмечается в третье воскресенье августа. В этом году столице Чувашии исполнится 554 года, главные массовые мероприятия состоятся 20 августа. В их числе эндуро-гонка "Путь Чапая" с участием более 300 любителей мототехники, утренняя зарядка, "Творческий бульвар" и театрализованный концерт.