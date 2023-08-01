На юго-востоке Москвы изменили некоторые маршруты общественного транспорта

Изменения связаны со строительством развязки на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Несколько маршрутов общественного транспорта изменили на юго-востоке Москвы в районе торгового комплекса "Садовод". Об этом сообщает префектура Юго-Восточного административного округа столицы со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.

Отмечается, что изменения связаны со строительством развязки на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля.

"Маршруты 655к, 739а и 739к в сторону "Садовода" идут с оттянутым разворотом через развязку МКАД и Волгоградского проспекта, маршрут 739 в сторону "Садовода" вместо Белой Дачи идет через МКАД, остановка у метро "Котельники" на другой стороне Новорязанского шоссе вместе с м79", - отметили в префектуре.

Пассажиров предупредили, что время в пути до торгового комплекса увеличилось и порекомендовали пользоваться альтернативными маршрутами от станций Люблинско-Дмитровской линии метро.