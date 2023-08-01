Главным редактором "Газеты.Ru" стала Ирина Сигова

Она сменила на этом посту Сергея Рыбку

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Ирина Сигова стала главным редактором издания "Газета.Ru", сообщили ТАСС в пресс-службе Rambler&Co.

"Редакцию общественно-политического медиа "Газета.Ru" (входит в медиахолдинг Rambler&Co) возглавила Ирина Сигова, до этого занимавшая должность заместителя и исполняющая обязанности главного редактора с весны 2023 года", - рассказали в пресс-службе.

В обязанности Сиговой входит управление редакцией, формирование и реализация информационной политики "Газеты.Ru", развитие контента и его адаптация для разных информационных каналов, пояснили в Rambler&Co.

Сигова начала карьеру в качестве корреспондента "Газеты.Ru", после чего работала шеф-редактором интернет-проектов на радио "Вести ФМ", шеф-редактором сайта ТАСС и в других крупных изданиях. С 2020 года стала заместителем главного редактора "Газеты.Ru".

Сигова сменила в должности главного редактора Сергея Рыбку, который занимал этот пост с октября 2019 по апрель 2023. "Газета.Ru" - российское общественно-политическое интернет-издание, основанное в 1999 году. Входит в группу компаний "Rambler&Co".