В Туве рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой

По данным регионального министерстве здравоохранения, все пациенты выздоровели

ТАСС, 1 августа. Пять пациентов, переболевших в Туве сибирской язвой, выздоровели. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения республики.

"Выписан с амбулаторного лечения последний пациент, который лечился от сибирской язвы, после его клинического выздоровления", - сообщили в региональном Минздраве.

Всего с диагнозом "сибирская язва" были госпитализированы пять человек. Четверо из них 18 июля самовольно покинули республиканскую больницу, где находились на лечении. Позже врачи взяли пациентов на амбулаторное лечение. Больные были не заразны.

Прокуратура республики 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. 6 июля диагноз подтвердился еще у четверых человек. Все заболевшие были госпитализированы в республиканскую больницу. В рамках противоэпидемических мер в очаге инфекции сибирской язвы вакцинированы более 128 тыс. животных.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет.