СМИ: на Украине суд оштрафовал одессита за прослушивание песен Лепса

По информации издания "Захид.нет", штраф составил $1,39

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Суд Львова оштрафовал на 51 гривну ($1,39) молодого человека из Одессы, который вместе с друзьями на большой громкости прослушивал песни Григория Лепса. Об этом сообщило издание "Захид.нет".

По его данным, суд признал одессита виновным в мелком хулиганстве. Мужчину также обязали оплатить судебные расходы в размере 537 гривен (более $14,6).

7 мая в центре Львова местный журналист сделал замечание молодым людям, которые в автомобиле Range Rover слушали песни Лепса. Журналист, снимавший происходящее на камеру мобильного телефона, потребовал выключить музыку, поскольку певец публично поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине. После словесной перепалки, по утверждению потерпевшего, оппоненты пытались выбить у него из рук телефон и скрылись.

3 июня депутат Рады Наталья Пипа пожаловалась на то, что житель Одессы исполнял песни советского рок-музыканта Виктора Цоя (1962-1990) во Львове. 31 июля суд признал мужчину виновным в мелком хулиганстве, но не стал его штрафовать, ограничившись предупреждением.

19 июня 2022 года Верховная рада запретила публичное исполнение российских музыкальных произведений и гастроли российских артистов на Украине. Творчество Цоя, как и любого другого артиста, не имевшего гражданства РФ, не подпадает под запрет.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019 года Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, за пять дней до истечения своих полномочий подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала СВО Украину охватила кампания тотальной дерусификации.