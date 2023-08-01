На северо-западе Москвы открыли выделенную полосу для общественного транспорта

Полоса организована на Хорошевском мосту и Таманской улице по направлению из центра, ее протяженность составляет 430 м

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Новую полосу для движения общественного транспорта открыли в районе Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы. Об этом сообщает префектура Северно-Западного административного округа столицы со ссылкой на официальный портал мэра и правительства города.

"В Хорошево-Мневниках открыли еще одну выделенную полосу, изменения коснутся городских маршрутов №390, М3, М3а, Т21, Т59, Т65 и Т86", - отметили в префектуре. Уточняется, что полоса организована на Хорошевском мосту и Таманской улице по направлению из центра, ее протяженность составляет 430 м. "Интервал между движением транспорта составляет примерно две минуты в часы пик, что позволит более чем 55 тыс. пассажиров быстрее добираться до Серебряного Бора", - сказали в префектуре.

В префектуре подчеркнули, что для проезда такси полоса будет закрыта.