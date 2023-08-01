В ОП РФ изучат опыт Якутии по переводу материалов для наблюдателей на якутский язык

Сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов отметил, что это позволит улучшить качество работы наблюдателей на выборах

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Общественной палате (ОП) РФ надо изучить опыт Якутии, где переводят методички по работе общественных наблюдателей на выборах на якутский язык. Такое мнение высказал ответственный секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Точенов на пленарной сессии форума "Сообщество".

По его словам, в ходе обсуждения вопросов общественного наблюдения за выборами стало известно, что "материалы из ОП РФ для обучения наблюдателей переводят на якутский язык". "Я попросил коллег из ОП изучить этот опыт [применительно] для других регионов, например, на Кавказе, в Приволжском федеральном округе. Я не слышал, чтоб такой опыт [там] был", - сказал Точенов.

По его словам, перевод на местный язык позволит улучшить качество работы наблюдателей на выборах. "Надо и нам, федералам в ОП, подумать, как это дело организовать, потому что они [якутские коллеги] хотят достичь результата нужного и правильного", - сказал Точенов.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится Общественной палатой РФ с 2015 года. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников, придать импульс развитию гражданского общества в регионах. Форум проходит в Якутске 1 и 2 августа.