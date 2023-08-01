Народный фронт передаст новым регионам 16 тыс. пар конфискованной обуви

Пресс-служба Народного фронта сообщила, что рыночная стоимость конфискованной обуви составляет более 16 млн рублей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Московская таможня передала Народному фронту более 16 тыс. пар обуви, конфискованной в рамках дела об административном правонарушении, для отправки жителям новых регионов. Об этом сообщает пресс-служба Народного фронта.

Передача конфискованной обуви стала возможна благодаря подписанному 31 июля президентом РФ Владимиром Путиным закону, согласно которому в период мобилизации, военного положения или в военное время конфискованные вещи, которые были орудиями или предметами административного правонарушения, могут быть переданы в том числе Народному фронту для их безвозмездной передачи гражданам и организациям. Закон был разработан при участии экспертов движения.

"Первую партию конфискованного и обращенного в собственность государства товара - 16 тыс. пар обуви - московские таможенники безвозмездно передали Народному фронту для отправки жителям новых регионов. В ближайшее время представители президентского движения передадут гуманитарный груз ученикам и сотрудникам детских садов и школ в четырех новых регионах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что рыночная стоимость конфискованной обуви составляет более 16 млн рублей. "Это первый случай в истории, когда таможня передает нам на гуманитарные нужды товары легкой промышленности, сейчас здесь детская обувь, а двумя днями ранее мы забрали женскую обувь. Машина с грузом выезжает уже сегодня", - сказал представитель Народного фронта Василий Бочкарев.