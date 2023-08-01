Юрия Назарова госпитализировали после падения

Народный артист РФ рассказал, что упал и ударился, поднимаясь по лестнице в метро

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Народного артиста РФ Юрия Назарова доставили в московскую больницу из-за сильного ушиба. Он этом он сам сообщил ТАСС.

"Я бежал вприпрыжку через лестницу, зацепился пяткой. <...> Мне сейчас гематому обследуют. В больницу положили на пять дней, а потом обещают отпустить", - сказал актер, добавив, что упал и ударился, поднимаясь по лестнице в метро, потом добрался до дома, но решил обратиться к медикам из-за гематомы.

"Духом молодой, а телом - 86", - добавил с иронией Назаров.

Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Окончил театральное училище имени Б. Щукина. Работал в Театре им. Ленинского комсомола, затем в Театре-студии киноактера. Снялся более чем в 300 фильмах и сериалах. Среди картин с его участием - "Горячий снег", "Андрей Рублев", "Сталинград", "Маленькая Вера", "Единичка", "Угрюм-река" и другие.