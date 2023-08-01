США предложили превратить аэропорт Кутаиси в Грузии в транспортный узел

В американском посольстве заявили, что уже ведут работу в этом направлении

ТБИЛИСИ, 1 августа. /ТАСС/. Правительство США готово помочь грузинской стороне превратить аэропорт Кутаиси в транспортный узел. Об этом сообщило американское посольство в Тбилиси.

"У Кутаисского международного аэропорта есть большой потенциал стать транспортным узлом. Особенно следует отметить ту большую пользу, которую он принесет фермерам Западной Грузии, если станет узлом по экспорту сельскохозяйственной продукции. США готовы помочь аэропорту Кутаиси в этом плане", - говорится в сообщении, размещенном на странице посольства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В диппредставительстве подчеркнули, что уже ведут работу в этом направлении, в частности работают над созданием центра ремонта самолетов и совершенствованием маркетинга.

Международный аэропорт Кутаиси введен в эксплуатацию в 2012 году. По данным профильного агентства Минэкономики Грузии, в первом полугодии 2023 года он обслужил 667,3 тыс. пассажиров, что на 103% больше, чем за аналогичный период 2022 года.