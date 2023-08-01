Жителей Московского региона ожидает 34-градусная жара с 6 августа

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такая температура может очень негативно сказываться на самочувствии москвичей

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Жара до плюс 34 градусов прогнозируется в столичном регионе в воскресенье и понедельник, в пятницу и субботу ожидается до плюс 30-32 градусов. Эти дни станут самым жарким периодом в сезоне, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что такая температура может очень негативно сказываться на самочувствии москвичей.

"В Московском регионе в пятницу прогнозируется до 28-30 градусов, в субботу - 30-32 градуса, а очень жаркая погода будет в воскресенье и понедельник. В эти дни ожидается до плюс 29-34 градусов. Конечно, это опасная погода для москвичей. Конец недели - начало следующей будет самым жарким периодом нынешнего сезона", - рассказал он.

По словам Вильфанда, после понедельника, по предварительным расчетам, последует заметное понижение температуры. "После такой жары это покажется настоящий обвалом холода, но на самом деле температура придет к климатической норме", - сказал он.