Цивилева призвала развивать службы соцкоординаторов для поддержки участников СВО

Глава фонда "Защитники Отечества" отметила, что такие координаторы базируются в службах социального обслуживания, административных зданиях, военкоматах и комиссариатах

СТАВРОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Службы социальных координаторов нужно развивать в муниципалитетах и малых населенных пунктах, чтобы они помогали участникам и ветеранам СВО. Об этом сообщила руководитель государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

"Очень важно выстраивание службы социальных координаторов, [тех, кто видит конкретную ситуацию человека и выстраивает для него "маршрут помощи", привлекая разных специалистов: юристов, психологов, медиков, социальных работников, волонтеров], потому что мы понимаем, что люди, которые проживают в других городах края, деревнях, малых населенных пунктах, не всегда готовы приехать в краевой центр [где находится фонд поддержки участников СВО] для того, чтобы получить услугу и помощь", - сказала Цивилева журналистам в ходе рабочей поездки в Ставрополь.

Она отметила, что социальные координаторы базируются в службах социального обслуживания, административных зданиях, военкоматах и комиссариатах.

"Это тоже очень большое подспорье для взаимодействия с ветеранами СВО", - добавила Цивилева.