В Липецкой области открыли современный дом культуры по нацпроекту

Губернатор региона Игорь Артамонов сообщил, что на строительство потратили 35,6 млн рублей

ЛИПЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Современный дом культуры открыли в селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области по нацпроекту. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Дом культуры возвели по нацпроекту "Культура" за год, строительство обошлось в 35,6 млн рублей", - сказал Артамонов.

Он отметил, что внутри здания создан зрительный зал на 200 мест, оснащенный всей необходимой аппаратурой и оборудованием, есть библиотека, гримерные, помещения для творческих занятий. Также благоустроена территория. "Пользоваться всем этим смогут местные жители - их здесь более 700", - подчеркнул Артамонов, отметив, что в торжественном открытии принял участие председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Губернатор напомнил, что за последние несколько лет в Елецком районе построены дома культуры в Талице, Ольховце и Лавах, капитально отремонтированы в Казаках, Елецком, Воронце, Маяке. В этом году завершится ремонт в Хмелинце и Ключе Жизни. "Дома культуры на селе - это центры притяжения не только для творческих людей, которые здесь реализуют свои таланты, и не только для детей, которые проводят свободное время, осваивая различные виды искусства, здесь проводятся собрания, концерты, отмечаются праздники и важные события, проходят выборы - словом, все основные мероприятия", - продолжил Артамонов. Он заверил, что власти региона стараются "по максимуму привести сельские дома культуры в порядок". "Эта работа будет продолжена - будем строить и ремонтировать", - заключил Артамонов.