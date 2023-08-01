Под Тверью отметят 80-летие первого победного салюта времен Великой Отечественной войны

Мероприятие посетит дочь командовавшего Калининским фронтом Татьяна Еременко

ТАСС, 1 августа. Празднование 80-й годовщины первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода от немецко-фашистских захватчиков пройдет в музее "Ставка Сталина" в Тверской области. Мероприятие посетит дочь командовавшего Калининским фронтом Татьяна Еременко, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея Победы.

"Филиал Музея Победы расположен в небольшом деревянном доме, где верховный главнокомандующий Иосиф Виссарионович Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года. Здесь было принято решение о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. Сегодня в музее воссоздан исторический интерьер времен Великой Отечественной войны. Здесь представлены военные документы, фотоматериалы, личные вещи солдат и офицеров", - цитирует пресс-служба заведующую Ржевским филиалом Музея Победы Марину Копаеву.

Отмечается, что в "Ставке Сталина", расположенной в деревне Хорошево Ржевского района, пройдут мероприятия, посвященные 80-летию первого победного салюта во время Великой Отечественной войны.

В четверг в музее состоится конференция, посвященная приезду Иосифа Сталина в деревню Хорошево, участниками встречи станут учащиеся школ Ржева, ветераны и жители Ржевского района. А 5 августа там же пройдет торжественное мероприятие "Событие живет в памяти народной", почетным гостем станет дочь командующего Калининским фронтом маршала Еременко Татьяна Еременко. "Собравшихся ждет праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Ржевского муниципального округа и города Великие Луки", - сообщили в Музее Победы.