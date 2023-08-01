В Петербурге планируют реконструировать здание Института мозга человека РАН

В пресс-службе Главгосэкспертизы сообщили, что это позволит расширить площади для обеспечения научной деятельности в области прикладных и поисковых медицинских исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Здание Института мозга человека Российской академии наук (РАН), основанного в 1990 году, реконструируют в Петербурге с целью расширения площадей для оказания медицинской помощи и проведения научных исследований. Здесь появятся амбулаторно-консультативное отделение и новые палаты терапии на 32 койки, сообщили журналистам в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

"Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на реконструкцию здания Института мозга человека РАН, расположенного на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге. <…> Здесь разместят больничную аптеку, амбулаторно-консультативное отделение с кабинетом магнитно-резонансной томографии, палаты терапевтического отделения на 32 койки, административно-служебные и иные помещения", - рассказали в пресс-службе.

Обновление семиэтажного корпуса позволит расширить площади для обеспечения научной деятельности в области прикладных и поисковых медицинских исследований, а также улучшить условия для приема, диагностики и лечения пациентов.

"С учетом реконструкции в клинике института мозга человека предусмотрена возможность проведения до 400 хирургических операций в год. Амбулаторно-консультативное отделение рассчитано на 28 посещений в смену", - приводятся в тексте слова главного эксперта проекта Дмитрия Казьмина.

Институт мозга был основан в 1990 году по инициативе ученого-физиолога Натальи Петровны Бехтеревой. Сегодня это одно из ведущих учреждений Российской академии наук.