Патрушев считает, что музей Карельского фронта поможет сохранить историческую правду

Он станет одним из важнейших мест духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодого поколения, добавил секретарь Совета безопасности

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Музей Карельского фронта, расположенный в Беломорске, станет одним из важнейших мест духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодого поколения и поможет сохранить историческую правду, считает секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

В рамках рабочей поездки в Карелию Патрушев посетил этот музей и оставил запись в книге его почетных посетителей. Секретарь СБ отметил широту музейной экспозиции, подробно рассказывающей потомкам о бессмертном подвиге защитников Родины.

"Уверен, музей станет одним из важнейших мест духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодого поколения, а также центром просветительской работы и поисковой деятельности, послужит делу сохранения исторической правды", - написал Патрушев.

Он возложил цветы к памятнику воинам-беломорчанам, отдавшим свои жизни за защиту Родины, от благодарных земляков.

О Карельском фронте

Карельский фронт был самым протяженным из всех фронтов Великой Отечественной войны. Фронт действовал на наиболее сложном по природно-климатическим условиям северном театре военных действий. Он был образован 23 августа 1941 года и просуществовал по 15 ноября 1944 года. Сдержав в 1941 году натиск финской армии и немецкой армии "Норвегия", стремившихся захватить Кольский полуостров и советскую Карелию, фронт стабилизировался до июня 1944 года, обеспечивая безопасность Мурманска и Обозерской железной дороги.

На параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве сводный полк Карельского фронта шел первым. С тех пор традиционно на парадах 9 Мая знамя Карельского фронта несут первым среди знамен всех фронтов.

Создание музея

Музей Карельского фронта создан по решению государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Госкомиссию, действовавшую в 2013-2020 годах, возглавлял Патрушев. Он продолжает регулярно посещать Карелию и знакомиться с ходом крупных проектов.

Музей открыли в 2020 году. Его планируется дополнить двумя объектами - бункерами времен Великой Отечественной войны, расположенными рядом со зданием музея. После реставрации все желающие смогут увидеть подземные помещения, использовавшиеся для защиты от фашистских авианалетов. Планируется, что внутри бункеров будет командный пункт, а также материалы, связанные с историей беломорского укрепленного района.

Накануне Патрушев провел в Петрозаводске совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Карелии. В своей речи он, в частности, отметил, что нынешнее руководство Финляндии, курируемое США, осознанно идет на конфронтацию с Россией, как во времена Третьего рейха. Патрушев напомнил, что в годы Второй мировой войны Запад уже использовал Финляндию в борьбе с Россией. Финские военнослужащие воевали на стороне гитлеровской Германии и отличились особой жестокостью - только в Карелии ими были варварски убиты свыше 7 тыс. военнопленных и замучено в концлагерях более 8 тыс. мирных жителей.