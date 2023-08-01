В ООН призвали обеспечить условия для грудного вскармливания работающим женщинам

Во всемирной организации считают, что благоприятная для семей политика приносит пользу работодателям

ЖЕНЕВА, 1 августа. /ТАСС/. Благоприятная для семей политика, включая оплачиваемый отпуск по беременности и родам, а также предоставление работающим женщинам перерывов и помещений для кормления грудью, приносит пользу не только семьям, но и работодателям. Об этом говорится в распространенном в Женеве заявлении руководителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) - Тедроса Аданома Гебрейесуса и Кэтрин Рассел.

В связи с проводимой 1-7 августа Всемирной неделей грудного вскармливания они приветствовали достигнутый за последние 10 лет прогресс в этой области, подчеркнув, что "распространенность исключительно грудного вскармливания увеличилась в мире на примечательные 10 п.п., до 48%". Вместе с тем "для достижения к 2030 году глобальной цели в 70% необходимо устранить барьеры, с которыми сталкиваются женщины и семьи", и ключевое значение имеет создание для женщин условий для кормления младенцев на рабочих местах. "Хотя показатели грудного вскармливания у женщин значительно снижаются, когда они возвращаются на работу, это негативное влияние может быть преодолено, если рабочие места помогают матерям продолжать кормить детей грудью", - констатировали главы ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"Дружественная к семье политика на рабочем месте, такая как оплачиваемый отпуск по беременности и родам, перерывы для кормления грудью и наличие помещения, где матери могут кормить грудью или сцеживать молоко, создает среду, которая приносит пользу не только работающим женщинам и их семьям, но и работодателям", - отмечается в заявлении. Такие меры имеют "экономическую отдачу за счет сокращения невыходов на работу по беременности и родам, увеличения количества работающих женщин и снижения затрат на наем и обучение нового персонала".

Гебрейесус и Рассел напомнили, что "с самых ранних моментов жизни грудное вскармливание является основным средством выживания и развития ребенка". Оно защищает детей от инфекционных заболеваний и укрепляет иммунную систему, обеспечивая младенцев основными питательными веществами, необходимыми для полноценного роста и развития. В этой связи главы ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали правительства, доноров, гражданское общество и частный сектор создавать "благоприятную среду для грудного вскармливания для всех работающих матерей, в том числе работающих в неформальном секторе или работающих по временным контрактам". По их мнению, необходимо также увеличить инвестиции в программы поддержки грудного вскармливания.

Всемирная неделя грудного вскармливания проводится ежегодно в первую неделю августа при поддержке ВОЗ, ЮНИСЕФ, министерств здравоохранения многих стран, а также партнеров из гражданского общества. Решение о ее проведении в 2018 году приняла Всемирная ассамблея здравоохранения.