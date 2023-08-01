В Нигере усилили контроль за продажами и установкой терминалов Starlink

Власти предупредили о недопустимости их использования для выхода в интернет без спецразрешения

ПРЕТОРИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Нигера предупредили о недопустимости использования без специального разрешения гражданами и компаниями терминалов сети спутниковой связи Starlink для выхода в интернет. Нарушителям грозит три месяца тюремного заключения и крупный штраф, приводит заявление Службы по регулированию электронных коммуникаций и почты Нигера местный новостной портал Lesahel.

Регулятор отмечает, что в последние дни была замечена активность лиц, занимающихся незаконной установкой на территории страны терминалов спутниковой связи Starlink, которую создала американская компания SpaceX, принадлежащая бизнесмену южноафриканского происхождения Илону Маску. Принимаются меры, чтобы выявлять в Нигере владельцев и тех, кто распространяет это оборудование без специального разрешения.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет из любой точки планеты. Она состоит сейчас из более чем 4 тыс. мини-спутников, находящихся на низкой околоземной орбите.