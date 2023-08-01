1 августа, 14:12

СмолГУ и МГТУ им. Баумана запустят программу подготовки кадров для Смоленской области

Пресс-служба правительства Смоленской области
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин
© Пресс-служба правительства Смоленской области

Врио губернатора региона Василий Анохин сообщил, что в 2023 году планируют набрать пилотную группу по направлению "Машиностроение"

ТАСС, 1 августа. Смоленский государственный университет (СмолГУ) совместно с Московским государственным технологическим университетом (МГТУ) имени Баумана запустят тестовую программу подготовки кадров для предприятий Смоленской области. Программа обсуждалась с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, сообщил врио губернатора региона Василий Анохин.

"В этом году совместно с МГТУ им. Баумана наберем пилотную группу по направлению "Машиностроение". Эти абитуриенты после завершения обучения будут работать на Смоленском авиационном заводе. Полноценный прием по специальности, в том числе и под нужды других предприятий, стартует в 2024 году", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

Как уточнил ТАСС ректор СмолГУ Михаил Артеменков, предполагается, что специально-техническая часть будет реализовываться на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана. Первый набор составит 10 человек. На образовательные программы СмолГУ и МАИ по техническим специальностям уже набраны более 50 человек.

"Реализацию сетевых образовательных программ обсудил сегодня с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, который работает у нас в регионе", - уточнил Анохин.

Власти региона планируют ежегодно увеличивать количество абитуриентов по направлениям "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов" и "Самолето- и вертолетостроение". Так, к 2027 году планируется набрать до 150 человек. Кроме этого, при участии Витебского государственного технологического университета будет решен вопрос по подготовке кадров для легкой промышленности, в частности швейной отрасли. 

Теги:
РоссияСмоленская областьФальков, Валерий НиколаевичАнохин, Василий Николаевич
© Информационное агентство ТАСС
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