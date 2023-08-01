Посольство РФ готово будет помочь пропавшим в горах Киргизии российским альпинистам

В диппредставительство пока никто из родственников или знакомых пропавших не обращался

БИШКЕК, 1 августа. /ТАСС/. Посольство России в Киргизии готово будет оказать помощь пропавшим на пике Победы альпинистам из России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

"Мы окажем им всю помощь, которую мы способны оказать. <...> Зависит от конкретной ситуации, люди могут лишиться документов, консульский отдел выдает справки, мы можем помочь приобрести билеты, в гостинице разместить, здесь самые разные варианты могут быть", - сообщили в посольстве. Там также добавили, что в посольство никто из родственников или знакомых пропавших российских альпинистов не обращался.

28 июля в пресс-службе МЧС Киргизии сообщили, что спасатели МЧС приступили к поиску российских и литовского альпинистов, которые пропали на территории республики в районе пика Победы. Альпинисты заключили договор с киргизской туристической компанией "Аксай-Тревел". Известно, что в базовом лагере альпинисты разместились 11 июля и в тот же день начали восхождение на пик Победы. В последний раз они общались со своими знакомыми 19 июля с помощью спутниковой связи, находясь на высоте 6,9 тыс. м.

Пик Победы находится в Иссык-Кульской области Киргизии, его высота составляет 7 439 м.