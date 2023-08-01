В Иране объявили 2 и 3 августа выходными днями из-за жары

Температура в стране может подняться до 40 градусов

ТЕГЕРАН, 1 августа. /ТАСС/. Правительство Ирана объявило 2 и 3 августа выходными днями из-за аномально высокой температуры воздуха. Об этом сообщило агентство IRNA.

Решение "закрыть государственные учреждения, банки и школы в среду и четверг принято на фоне сообщений о возможном увеличении числа госпитализаций из-за жары", заявил представитель правительства Исламской Республики Али Бахадори Джахроми. Во вторник температура в Тегеране достигла 38 градусов Цельсия, а в Ахвазе - 50 градусов. Ожидается, что в среду и четверг столбик термометра может подняться до 40 градусов Цельсия.

Заместитель министра здравоохранения Ирана Саид Карими отдал распоряжение привести медицинские учреждения по всей стране в состояние повышенной готовности. К группе риска, по его словам, относятся дети до четырех лет, люди старше 65 лет, а также те, кто страдает диабетом и сердечными заболеваниями.

В 2022 году Иран пережил аномально жаркое лето. Температура воздуха в Ахвазе достигла 53 градусов Цельсия. Из-за высоких температур электрораспределительные щитки в некоторых городах выходили из строя.