Суд отказался снять с Максима Покровского статус иноагента

Лидера рок-группы "Ногу свело!" включили в реестр иноагентов 31 марта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) из перечня иностранных агентов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований Покровского отказать", - огласила решение судья.

Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта.

С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.