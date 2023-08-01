1 августа, 14:20

Суд отказался снять с Максима Покровского статус иноагента

Александр Рюмин/ ТАСС
Максим Покровский
© Александр Рюмин/ ТАСС

Лидера рок-группы "Ногу свело!" включили в реестр иноагентов 31 марта

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского (признан в РФ иноагентом) из перечня иностранных агентов, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"В удовлетворении исковых требований Покровского отказать", - огласила решение судья.

Покровский был включен в реестр иноагентов 31 марта.

С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США. 

Теги:
Россия
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