В Люберцах состояние воздуха в районе пожара остается в норме

В Минэкологии сделали такой вывод на основании проведенных исследований состояния атмосферного воздуха по 18 загрязняющим веществам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара в Люберцах не зафиксировано. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.

"Информация о пожаре в городе Люберцы на территории предприятия, расположенного в промышленной зоне по адресу: ул. Котельнический проезд, д. 14 В. По состоянию на 16:16, по данным МЧС, пожар ликвидирован. В атмосферном воздухе присутствует запах гари. Исследования состояния атмосферного воздуха проведены по 18 загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, фенол, бензол, толуол, этилбензол, м-ксилол, п-ксилол, о-ксилол, стирол, хлорбензол, взвешенные вещества, взвешенные частицы", - значится в сообщении.

По результатам измерений, проведенных в 0,5 км от возгорания, при юго-восточном направлении ветра превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано. Показатели концентрации диоксида азота достигают 0,5 ПДК м.р., оксида углерода - 0,3 ПДК м.р., сероводорода - 0,3 ПДК м.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ - не более 0,2 ПДК м.р.

"По данным с ближайшего поста контроля качества атмосферного воздуха Котельники-1 (г. Котельники, ул. Новая, 39), расположенном на расстоянии 1,4 - 1,6 км, превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрации загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м.р", - заключили в министерстве.