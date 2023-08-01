В Ростовской области расширили перечень регионов РФ для помощи эвакуированным жителям

В пресс-службе главы региона отметили, что речь идет о распределении гуманитарной помощи, возможности проживания и питания в пунктах временного размещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области расширили перечень регионов РФ, эвакуированным жителям из которых будут оказывать гуманитарную помощь и расселять в пунктах временного размещения (ПВР). Соответствующие поправки в распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории области внес губернатор Василий Голубев, сообщили в пресс-службе главы региона.

"Меры поддержки, которые с 19 февраля прошлого года оказываются эвакуированным жителям Украины, Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской, Белгородской областей, будут распространены также на эвакуированных жителей российских регионов, где введены максимальный и средний уровни реагирования. Помимо Ростовской и Белгородской областей, а также новых регионов, это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Брянская, Воронежская и Курская области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что речь идет о распределении гуманитарной помощи, а также возможности проживания и питания в пунктах временного размещения на территории региона.

Ростовская область имеет административные границы с Донецкой и Луганской народными республиками. На территории региона действует 31 пункт временного размещения (ПВР), в которых на июнь 2023 года находятся около 3,5 тыс. человек. Также в Ростове-на-Дону расположен штаб Южного военного округа (ЮВО).