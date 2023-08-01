Новую путепроводную развязку в Малино ввели в эксплуатацию

Железнодорожники также организовали возможность съезда поездов МЦД-3 со второго главного пути на путепроводную развязку в Малино

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Железнодорожники ввели в эксплуатацию новую путепроводную развязку в Малино, сообщили ТАСС в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

"Специалисты ОЖД в "технологическое окно" продолжительностью более 41 часа подключили к централизации Ленинградского направления новую путепроводную развязку в Малино. За время "окна" было уложено 2,5 км железнодорожного пути, два стрелочных перевода, выполнены работы по электрификации большей части участка и его обкатке", - сказали в пресс-службе.

Также железнодорожники организовали возможность съезда поездов МЦД-3 со второго главного пути на путепроводную развязку в Малино, которая обеспечивает прибытие и отправление поездов к платформе МЦД и их оборот на станции Крюково - две другие платформы станции предназначены для прибытия и отправления пригородных поездов Ленинградского направления.

"Длина пролетного строения путепровода Малино составляет 110 м, вес - 830 тонн. На сегодняшний день также ведется строительство путепровода на станции Ховрино Ленинградского направления ОЖД", - заключили в пресс-службе.