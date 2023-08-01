Российские школы в Таджикистане полностью обеспечены учителями

Как сообщили в Душанбе, в соответствии с договором, в российских школах 25% составляют преподаватели из РФ, 75% преподавателей обеспечивает республика

ДУШАНБЕ, 1 августа. /ТАСС/. Школы с русским языком обучения, которые построила Россия в пяти городах Таджикистана, полностью обеспечены преподавателями из числа как местных, так и российских специалистов. Об этом на пресс-конференции сообщил первый замминистра образования и науки республики Джамшед Джуразода.

"В соответствии с договором, в российских школах 25% составляют преподаватели из Российской Федерации, 75% преподавателей обеспечивает Таджикистан. <…> Школы полностью обеспечены учителями", - ответил замминистра на вопрос ТАСС.

По его словам, школы проводят набор преподавателей на основе собственных требований. "Стандарты, согласно которым работают преподаватели в российских школах, очень высокие, требования серьезные", - отметил Джуразода. Он добавил, что учителя Таджикистана, работающие в этих школах, знают русский язык и имеют высокий профессиональный уровень. По данным министерства, в настоящее время в них учатся 4 830 школьников и работают 283 преподавателя.

В рамках межправсоглашения между Таджикистаном и Россией от 2019 года в пяти городах республики построены пять школ, обучение в которых идет на русском языке. Церемония открытия учебных заведений с участием президентов Таджикистана и России Эмомали Рахмона и Владимира Путина состоялась 1 сентября 2022 года. Школы рассчитаны на 1 200 мест каждая и названы в честь выдающихся деятелей России. В городе Душанбе школа носит имя Юрия Гагарина, в Бохтаре - Михаила Ломоносова, в Худжанде - Антона Чехова, в Турсунзаде - Дмитрия Менделеева и Кулябе - Константина Ушинского.