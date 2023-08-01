Началось онлайн-голосование за претендентов на национальную премию "Горы России"

Оно продлится до 15 октября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Онлайн-голосование началось в рамках национальной премии "Горы России", проводимой АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий". Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном организаторами премии.

"С 1 августа каждый россиянин сможет проголосовать за любимый горнолыжный курорт в рамках национальной премии "Горы России". Народное голосование будет проходить на сайте https://нашигоры.рф/award/ и продлится до 15 октября включительно. 23 ноября победителей ждет торжественная церемония награждения в Москве, и в этот же день впервые в горнолыжной отрасли состоится воркшоп, где горные курорты страны представят свои туристические возможности для турагентов и туроператоров России", - говорится в пресс-релизе.

На премию претендуют около 350 курортов, отелей, глэмпингов, туроператоров из всех восьми федеральных округов, по количеству заявок лидируют Северо-Кавказский, Сибирский и Южный округа. Победителей определят в 30 номинациях, среди которых "Лучший горнолыжный курорт", "Лучший горнолыжный отель", "Самый событийный горнолыжный курорт". В конкурсе участвуют как известные бренды, так и около 40 новичков, говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году участники сфокусированы в основном на своих туристических предложениях, активностях, объектах размещения и делают ставку на семейную аудиторию. "Настоящий ажиотаж наблюдается в номинациях "Лучший горнолыжный отель для семейного отдыха", "Лучший глэмпинг в горах", "Лучший SPA/банный комплекс на горнолыжном курорте", - сообщается в пресс-релизе.

Гендиректор Центра развития горнолыжной индустрии и туристических территорий Илья Виноградов отмечает, что премия стала знаком качества для горнолыжных курортов. По его словам, перечень номинаций основан на продуманной системе оценки и охватывает все инфраструктурные сегменты всесезонных горных курортов, учитывая тренды развития отрасли, в том числе популярность на горнолыжных курортах развлечений, не связанных с катанием на лыжах (apres ski): гастрономии, агротуризма, флоритуризма, экотуризма.

"Премия отражает основные тренды отдыха в горах, на смену горнолыжникам приходят туристы, которые ценят комфортную инфраструктуру. Сейчас соотношение горнолыжников и просто отдыхающих в горах 35% на 65%. Это заставляет курорты меняться и делать упор на развитие инфраструктуры apres ski, событийных мероприятий", - отметил Виноградов, слова которого приводятся в сообщении.