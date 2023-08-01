В Новосибирске проведут реконструкцию пострадавшей от пожара больницы

В пресс-службе правительства региона сообщили, что ремонт может продлиться полтора - два года

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Центральная клиническая больница (ЦКБ) в новосибирском Академгородке, пережившая пожар в начале июня, будет отремонтирована в течение полутора-двух лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мы ориентируемся на два года с задачей сокращения до полутора лет. Это будет не капремонт, но некоторая реновация, в том числе и клинических возможностей. Мы принимаем решение, что "уходим" в большой капремонт, практически реконструкцию", - приводится в сообщении слова губернатора области Андрея Травникова.

В начале июня центральный корпус больницы серьезно пострадал в результате пожара. Как отметили в пресс-службе, восстановительные работы идут без перерыва в оказании медицинской помощи, поскольку часть врачебных отделений временно перевели в другие корпуса.

В правительстве региона уточнили, что сейчас продолжаются работы по восстановлению кровли пострадавшего корпуса. Завершена установка деревянных конструкций кровли, проложены новые трубы отопления. Сегодня кровля на 60% уже закрыта металлопрофилем, ее ремонт должны завершить к 1 сентября.