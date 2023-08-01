В Ингушетии на территории древнейшего в РФ христианского храма установят видеонаблюдение

Такая мера связана с обнаружением вскрытия замка и взлома входной двери храма

МАГАС, 1 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии установят на территории самого древнего в России христианского храма Тхаба-Ерды, который располагается в горном районе республики, камеры видеонаблюдения для защиты от вандалов, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"Древний христианский храм Тхаба-Ерды оснастят камерами видеонаблюдения для защиты от вандалов. Работу проводят по поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова и планируют завершить в ближайшие дни. 25 июля в ходе обхода башенных комплексов сотрудником музея-заповедника было обнаружено вскрытие замка и взлом входной двери храма", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на территории храма в скором времени будут начаты реставрационные работы, которые будут проводиться при поддержке федерального министерства культуры и благотворительного фонда "Сафмар", который возглавляет бизнесмен и меценат Микаил Гуцериев.

Тхаба-Ерды является самым древним российским христианским храмом и входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения. Храм расположен на территории Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалеку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 м, ширина 7,5 м. Временем его основания принято считать VIII век.