В Орловской области отменили особый противопожарный режим в лесах

В ГУ МЧС по региону сообщили, что на большей части территории преобладает 3-й класс пожарной опасности

ТАСС, 1 августа. Власти Орловской области отменили введенный с 12 июля из-за сухой и жаркой погоды особый противопожарный режим в лесах региона. На данный момент риск возникновения пожаров снизился, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Особый противопожарный режим отменен в связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса пожарной опасности на территории Орловской области", - говорится в сообщении.

Режим отменен на основании распоряжения правительства региона, которое подписал губернатор Андрей Клычков. Согласно информации, приведенной на сайте ГУ МЧС по Орловской области, на большей части территории региона преобладает 3-й класс пожарной опасности, на территории Дмитровского района зарегистрирован 1-й класс пожарной опасности.

С 12 июля в Орловской области из-за сухой и жаркой погоды вводилось ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров. Также было наложено ограничение на лесосечные работы и работы, связанные с применением машин, открытого огня.