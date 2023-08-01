В СКФО с начала года на треть снизилось число преступлений террористического характера

За 10 лет общая раскрываемость убийств в округе выросла с 66% до 92%

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Количество преступлений террористического и экстремистского характера на Северном Кавказе снизилось на треть в первом полугодии. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ставропольскому краю.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин в Ессентуках провел оперативное совещание. Основной темой оперативного совещания стало подведение результатов работы за 6 месяцев 2023 года следственных подразделений СК России, дислоцированных в указанном округе. Наблюдается сокращение на треть преступлений террористического характера и на 36% - экстремистской направленности. В текущем году в округе раскрыто 327 преступлений прошлых лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом полугодии в округе всего зарегистрировано 37,7 тыс. преступлений, что на 2% ниже уровня прошлогодней преступности. За 10 лет общая раскрываемость убийств в округе выросла с 66% до 92%. Раскрыты все зарегистрированные в этом году факты изнасилований и умышленного причинения вреда здоровью с летальным исходом.

"Было отмечено, что фиксируются попытки радикальных и прозападных общественных организаций использовать любые проявления недовольства граждан для нагнетания и дестабилизации обстановки в регионе, нарастает интенсивность информационного воздействия на молодежь и попыток ее вовлечения в незаконную публичную активность. Бастрыкин особо подчеркнул, что необходимо использовать накопленный опыт и организовывать с молодым поколением масштабную работу, формировать у него истинные ценности, популяризировать позитивные формы участия в общественной жизни, ограждать от информации, причиняющей вред духовному здоровью", - сказано в пресс-релизе.

Также было отмечено, что наблюдается кратный рост числа преступных деяний в СКФО, совершенных преступными сообществами. Поручено наращивать усилия в данном направлении следственной деятельности, в слаженном взаимодействии с органами МВД и ФСБ России принимать меры по выявлению и пресечению организованной преступности, в особенности ее коррупционной составляющей.