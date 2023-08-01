Начался прием заявок на премию в области PR "Золотая стратегия"

Он продлится до 1 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) начал прием заявок на национальную премию в области развития связей с общественностью "Золотая стратегия", рассказала секретарь СЖР Юлия Загитова. Подать заявку можно до 1 сентября 2023 года.

"На рынке, правда, много хороших людей, которых нужно награждать, нужно показывать, какой бывает пиар - что он бывает не только черный, но и позитивный. Мы решили на секретариате СЖР, что все начинается сегодня. Поэтому вы уже можете посмотреть сайт и увидеть, как можно подать заявку", - сказала она на презентации премии.

Придумать название премии помог искусственный интеллект, рассказал председатель СЖР Владимир Соловьев. "Мы долго мучились над названием и решили спросить искусственный интеллект. Он ответил нам - "Золотая стратегия". Видимо, он понял, что у пиарщиков и сотрудников пресс-служб должна быть своя стратегия, чтобы всего добиться", - отметил он.

Премией будут награждать лучших специалистов по связям с общественностью, агентства, проекты, команды в восьми номинациях: "Развитие территорий", "Лучшая коммуникационная стратегия", "Продвижение бизнеса", "Общественно значимые проекты", "Корпоративные медиа", "Антикризисный PR", "Образовательные проекты", "Коллаборация года". Также будут вручены персональные премии - "Стратег года", "GR-специалист года" и "Первооткрыватель года".

Финалистов в каждой номинации определит экспертный совет, председателем которого выступил глава СЖР Владимир Соловьев. В него также вошли главный редактор еженедельного журнала "Профиль" Александр Белоновский, генеральный директор информационного агентства России ТАСС Андрей Кондрашов, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, ректор Академии медиаиндустрии Вячеслав Умановский, издатель газеты "Ведомости", генеральный директор "Бизнес Ньюс Медиа" Михаил Нелюбин и другие.

Ранее Соловьев рассказывал ТАСС, что первых лауреатов нового конкурса наградят на XXVII Форуме современной журналистики "Вся Россия - 2023", который пройдет в Сочи с 18 по 24 сентября. ТАСС - информационный партнер премии.