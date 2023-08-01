В Думе предложили оборудовать детские лагеря тревожными кнопками и видеонаблюдением

Инициатива связана с происшествием в Анапе, где по подозрению в домогательстве к нескольким девочкам в детском лагере был задержан мужчина

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") предложила министру просвещения Сергею Кравцову пересмотреть систему обеспечения безопасности детских лагерей, в том числе оборудовать их системами видеонаблюдения и так называемыми тревожными кнопками. Письмо на имя министра есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отмечает, что инициатива связана с происшествием в Анапе, где по подозрению в домогательстве к нескольким девочкам в детском лагере был задержан мужчина, возбуждено уголовное дело. "Считаю, что указанные факты заслуживают пристального внимания и всесторонней проверки, поскольку дети остаются без присмотра родителей, крайне важно, чтобы за детьми был круглосуточный надзор со стороны персонала", - считает депутат.

"Данное преступление свидетельствует о необходимости пересмотра системы обеспечения безопасности несовершеннолетних лиц, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления. В связи с этим считаю, что указанная система должна включать: обязательное оснащение всех детских организаций отдыха детей и их оздоровления системой видеонаблюдения и тревожными кнопками", - написала Лантратова.

Также, по мнению парламентария, следует проводить дополнительный инструктаж о действиях в чрезвычайных ситуациях для детей и сотрудников учреждений летнего отдыха.

"На основании изложенного и с учетом тяжести совершенного преступления в отношении несовершеннолетних детей прошу Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, рассмотреть возможность пересмотра системы обеспечения безопасности в детских оздоровительных учреждениях, проработать обозначенные выше предложения совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами и представить позицию министерства по данному вопросу", - заключила Лантратова.