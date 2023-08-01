В Москве более 400 студентов получили специальность цифрового инженера

В процессе обучения учащиеся освоят актуальные программные продукты, к примеру, Exon

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Более 400 студентов получили специальность "Цифровой инженер производственно-технического отдела (ПТО)" по специальной образовательной программе в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Образовательная программа "Цифровой инженер ПТО" реализуется на базе центрального профильного ВУЗа страны - Московского государственного строительного университета - с 2021 года. За это время более 400 студентов обучились работе с передовыми российскими разработками в сфере цифровизации проектирования, строительства и эксплуатации", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заместитель мэра подчеркнул, что после прохождения обучения большая часть студентов трудоустраивается в подведомственные организации стройкомплекса. "Цифровой инженер ПТО" - это курс, в ходе которого студенты смогут ознакомиться с деятельностью департамента строительства Москвы и его подведомственных организаций, изучить особенности работы с исполнительной документацией в цифровом формате, а также проверить на практике полученные навыки работы с новейшими IT-продуктами от российских разработчиков", - уточнили в пресс-службе.

Программа предусмотрена для студентов последних курсов бакалавриата и специалитета, а также для студентов магистратуры. В процессе обучения учащиеся освоят актуальные программные продукты, к примеру, Exon. Курс длится четыре недели, теоретические занятия проводятся на платформе "Строительство+", а в выходные у студентов есть возможность заниматься в очно-заочной форме, а также посещать с экскурсиями объекты, являющиеся пилотными цифровыми площадками.

"Сегодня цифровые программы представлены уже более, чем в 10 вузах в регионах РФ, в частности, Сибстрин, ПГУАС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СПбГАСУ, ННГАСУ, САФУ, Тувинский государственный университет, Забайкальский государственный университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства", - отметили в мэрии.