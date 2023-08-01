В Петербурге представили фотовыставку к 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы

Посетители смогут увидеть 53 работы знаковых фотокорреспондентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. /ТАСС/. Выставка фотографий из коллекции "Росфото" "Сталинградская битва. 200 дней огня" открылась в Доме журналиста в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС куратор выставки Артем Классен.

" На выставке представлены 53 фотографии знаковых фотографов и всемирно известных фотокорреспондентов. В разное время эти снимки появлялись в печати, но одновременно в таком объеме не выставлялись - многие работы широкая публика увидит впервые. Все фотографии из коллекции "Росфото", - сказал Классен.

По его словам, посетители выставки смогут увидеть работы таких признанных мастеров фотографии, как Евгений Халдей, Эммануил Евзерихин, Яков Рюмкин, Василий Малышев, Дмитрий Чернов, Аркадий Шайхет. Сами снимки расскажут обо всех этапах обороны Сталинграда, а также о победе, одержанной в этом невероятно важном, переломном сражении.

Выставка организована Санкт-Петербургским обществом "А-Я" при поддержке Российского исторического общества, а также фонда "История Отечества". Она будет открыта для посещения до 18 августа 2023 года.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по масштабу, длительности и количеству участников стала одной из крупнейших в период Великой Отечественной войны. Она коренным образом изменила ход войны и была предвестником победы советской армии над фашистскими войсками.